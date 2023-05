Sở Xây dựng TPHCM: Quảng cáo trên trụ chiếu sáng là không phù hợp

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi UBND thành phố bản góp ý về vấn đề thu phí quảng cáo treo băng rôn trên trụ chiếu sáng đô thị. Cơ quan này đã đưa ra những phân tích để cho thấy, kiến nghị treo băng rôn quảng cáo trên trụ chiếu sáng đô thị là không phù hợp quy định.

Sở Xây dựng TPHCM phân tích, hệ thống chiếu sáng đô thị tại TPHCM là hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giải pháp về định hướng, quy hoạch chiếu sáng đô thị được Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện theo chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM giai đoạn 2020-2030.

Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc quảng cáo trên các trụ chiếu sáng là không phù hợp quy định (Ảnh: Trần Đạt).

Sở Xây dựng cho rằng, hệ thống chiếu sáng đô thị hiện nay không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân và người tham gia giao thông, mà còn góp phần tăng cường mỹ quan đô thị, chiếu sáng mỹ thuật cho các công trình kiến trúc, cho đường phố và cho các chương trình hoạt động vào buổi tối trên địa bàn. Do đó, các công trình này cần được duy tu, bảo dưỡng, kết hợp chỉnh trang, tăng cường đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Ngoài ra, quy hoạch vị trí quảng cáo trên địa bàn TPHCM cũng không có các vị trí là trụ chiếu sáng đô thị. Do đó, việc quảng cáo trên trụ chiếu sáng là không phù hợp với quy định.

"Sở Xây dựng kiến nghị không treo băng rôn quảng cáo trên trụ chiếu sáng đô thị, đồng nghĩa với việc không có thu phí việc treo băng rôn quảng cáo trên trụ chiếu sáng đô thị", Sở Xây dựng nêu rõ quan điểm.

Về vị trí quy hoạch quảng cáo của TPHCM, Sở Xây dựng thông tin, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đang trình quy hoạch quảng cáo của địa phương để UBND TPHCM thông qua. Trong đó, một số đơn vị đề xuất lắp đặt hệ thống trụ dọc theo vỉa hè trên địa bàn để tuyên truyền, cổ động chính trị...