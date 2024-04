Số người chết vì tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Hội nghị về an toàn giao thông sáng 24/4 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo thống kê trong quý I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 1.194 vụ (+22,3%), giảm 484 người chết (-15,1%), tăng 1.847 người bị thương (+54,3%).

Đại diện Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá tình hình tai nạn giao thông trong quý I về cơ bản được kiềm chế. Số người chết tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và số người bị thương lại có xu hướng tăng cao.

40 tỉnh thành có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là Long An, Hậu Giang, Bình Thuận, Thái Nguyên, Ninh Thuận, TPHCM, Bình Định, Sơn La, Quảng Nam, Phú Thọ, Bình Phước. Đặc biệt, Long An, Hậu Giang, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Ông Lê Kim Thành, tân Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, báo cáo tình hình tai nạn giao thông trong quý I (Ảnh: Báo Giao thông).

Đặc biệt, trong quý I phát sinh các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điển hình như vụ tai nạn ngày 23/1 tại Đà Nẵng làm 2 người chết, 20 người bị thương; tai nạn ngày 18/2 tại Thừa Thiên Huế làm 3 người chết, 2 người bị thương; tai nạn ngày 5/3 tại Tuyên Quang làm 5 người chết, 9 người bị thương; tai nạn ngày 10/3 tại Thừa Thiên Huế làm 2 người chết, 9 người bị thương....

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá nguyên nhân tai nạn chủ yếu do ý thức của một bộ phận lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém; tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường cho phép còn khá phổ biến; vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe đã giảm sâu nhưng vẫn còn tồn tại.

Trong quý I, cả nước xảy ra 12 vụ ùn tắc giao thông, giảm 17 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả số vụ ùn tắc đều do tai nạn giao thông.

Tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới cần kiên trì, quyết tâm hơn nữa trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia hội nghị nhìn thẳng vào các vấn đề nổi cộm về an toàn giao thông trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi hơn nhằm giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.