Shipper bị khách "bom hàng" đánh gãy 2 tay có gia cảnh khó khăn

Ngày 19/2, anh L.A.Đ. (25 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa, bác sĩ kết luận tay anh bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khủyu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Do cả 2 tay bị chấn thương nặng nên bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Dự kiến ca phẫu thuật sẽ được thực hiện ngày 22/2. Ngoài ra, anh Đ. còn bị bầm tím nhiều vị trí. Đó là những vết thương do ông N. cùng vợ dùng túyp sắt, ghế inox hành hung.

Mấy ngày qua, bà P.T.L. rất lo lắng cho con. Bà cho biết, Đ. là lao động chính trong gia đình. Nếu tay Đ. bị thương tật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này khó làm việc chăm lo cho cha mẹ.

"Tôi mong cháu mau khỏe để về với gia đình. Còn người đánh con tôi phải bị pháp luật trừng trị thích đáng", bà L. chia sẻ.

Anh Đ. đang chờ được phẫu thuật điều trị chấn thương ở 2 tay (Ảnh: NVCC).

Theo ông Trần Tấn Tâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa, Đ. hiện sống chung với cha mẹ đã lớn tuổi. Cha Đ. sức khỏe yếu, mẹ hiện làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh. L.A.Đ. hiện là lao động chính trong gia đình.

Do nhà ở xuống cấp nên Đ. gom góp tiền tiết kiệm rồi vay mượn thêm xây dựng lại. Thời gian qua, Đ. rất siêng năng làm việc để trang trải nợ nần.

"Trước kia Đ. làm công nhân tại khu kinh tế Dung Quất. Cuối năm ngoái, công ty cắt giảm nhân sự nên Đ. mất việc. Em ấy mới xin đi giao hàng kiếm thêm thu nhập được vài tháng", ông Tâm nói.

Trong khi đó, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết qua quá trình làm việc với công an, ông T.Đ.N. (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) đã thừa nhận hành vi đánh shipper Đ. Các hung khí liên quan như túyp sắt, ghế inox đã bị thu giữ. Vụ việc này hiện đang được Công an xã Nghĩa Lâm thụ lý, giải quyết theo trình tự.

Như Dân trí phản ánh, ngày 17/1, anh Đ. nhận nhiệm vụ giao đơn hàng là 2 cây hoa có giá 230 nghìn đồng cho ông T.Đ.N. Khoảng 11h, anh Đ. đến nhà ông N. giao hàng nhưng ông này không nhận.

Anh Đ. có liên lạc với chủ hàng để ông N. nói chuyện. Kết thúc cuộc điện thoại, ông N. vẫn không nhận hàng. Anh Đ. đề nghị ông N. không nhận hàng thì phải trả phí vận chuyển để nộp cho công ty.

Theo anh Đ., khi nghe phải trả phí vận chuyển, ông N. phản ứng rồi đá vào người anh. Anh Đ. phản ứng để tự vệ thì ông N. kêu vợ đến hỗ trợ. Người vợ liền đóng cổng rồi hai vợ chồng dùng túyp sắt, ghế tấn công anh Đ. tới tấp.

Bị đánh, anh Đ. chỉ biết ôm đầu né tránh rồi tìm cách thoát khỏi nhà ông N. rồi trốn vào một nhà dân gần đó. Đợi ông N. bỏ đi, anh Đ. đã đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.