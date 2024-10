Sau tai nạn làm một người chết, công an phát hiện thanh niên giấu súng

Ngày 26/10, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) tạm giữ Lê Thanh Đảm (18 tuổi, ngụ Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và gây tai nạn chết người.

Trước đó, ngày 25/10, Đảm chạy xe máy trên quốc lộ 14, hướng từ Đăk Nông đi TPHCM. Khi đi đến xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, thì xảy ra va chạm với xe máy do ông N.V.Y. (41 tuổi) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước khiến ông Y. loạng choạng tay lái.

Khẩu súng cùng 5 viên đạn Đảm giấu trong người (Ảnh: Công an Bình Phước).

Đúng lúc này, xe khách từ phía sau chạy tới tiếp tục va chạm với xe máy của ông Y. khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị xe khách cán trúng, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nhanh ma túy và phát hiện Đảm dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện Đảm giấu một khẩu súng cùng 5 viên đạn trong người.

Trong ba lô của Đảm còn có 2 gói tinh thể màu vàng nghi là ma túy. Đảm khai nhận trước đó 3 ngày có sử dụng ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân tai nạn là do Đảm không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước dẫn đến tai nạn.