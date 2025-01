Sau cuộc gọi chúc mừng năm mới, thanh niên ở Bình Dương bị tai nạn tử vong

Ngày 1/1, Công an TP Dĩ An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm một người tử vong.

Chiếc xe máy của anh H. găm chặt vào đuôi xe đầu kéo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 23h30 ngày 31/12, anh Phạm Ngọc Hân H. (SN 1998, ngụ TP Dĩ An), lái xe máy biển số 61D2-133xx trên quốc lộ 1K, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi phương tiện đến đoạn đối diện trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Nam bộ (phường Đông Hòa, TP Dĩ An), đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 61H-057xx, do tài xế Nguyễn Thanh Đ. (SN 1987, ngụ TP Dĩ An) lái cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm anh H. đập đầu vào rơ mooc của xe đầu kéo, ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe đầu kéo, bị phương tiện này kéo đi khoảng 50m.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà T. (SN 1974, mẹ của nạn nhân) cho biết, anh H. làm nhân viên văn phòng cho một công ty tại khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức. Tối giao thừa, anh H. đi nhậu với bạn tại TP Dĩ An.

Bà T. kể, khoảng 21h anh H. video call (gọi điện có hình ảnh) về nói chuyện, gặp mặt từng thành viên trong gia đình gồm ba mẹ, em gái để chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới.

"H. còn đưa điện thoại cho mấy người bạn trong bàn nhậu để họ chúc mừng năm mới tôi. Tôi sợ H. nhậu say nên khuyên con ở lại nhà bạn ngủ, mai rồi về", bà T. kể.

Cũng tại Bình Dương, khoảng 20h45 tối 31/12, ông Lê Văn Q. (SN 1984, ngụ TP Tân Uyên) lái xe máy biển số 61E1-211xx trên đường Lý Thái Tổ (Khu công nghiệp Kim Huy), hướng từ TP Tân Uyên đi TP Mới.

Xe máy đối đầu ô tô trong Khu công nghiệp Kim Huy, TP Thủ Dầu Một (Ảnh: Cắt từ camera).

Khi xe vừa qua khỏi điểm giao với đường H1 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một), đã xảy ra va chạm trực diện với ô tô biển số 61K-412xx do nam tài xế lái chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Q. văng lên cao rồi rơi xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị ô tô ủi đi khoảng 20m. Tai nạn còn làm phần đầu ô tô hư hỏng, chiếc xe máy gãy đôi.