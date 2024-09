Sạt lở đất nghiêm trọng ở Hà Giang, 10 người bị thương, một người mất tích

Sáng 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại km52 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Việt Vinh xảy ra vụ sạt lở đất rất lớn cuốn trôi 2 căn nhà dân, một xe khách, một xe bán tải và 3 chiếc xe máy.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Phạm Việt).

"Vụ việc khiến cho 10 người bị thương, một người bị mất tích. Tuyến đường quốc lộ 2 bị đất đá vùi lấp khoảng 300m. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các biện pháp khai thông tuyến đường. Chiếc xe khách và xe bán tải đã được đưa ra khỏi hiện trường", ông Quang nói.

Chiếc xe khách tại hiện trường sự việc (Ảnh: Phạm Việt).

Tại hiện trường, cả một đoạn đường quốc lộ 2 dài khoảng 300m bị đất đá vùi lấp, 3 chiếc xe máy bị đất đá cuốn trôi từ đường xuống taluy âm. Hai ngôi nhà của người dân cũng bị cuốn trôi theo.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Việt Vinh, vào lúc 8h cùng ngày, tại thôn Thượng Mỹ của xã xảy ra trận lũ quét cuốn trôi 4 căn nhà và làm 2 người mất tích.

Hiện trường vụ lũ quét sáng nay tại thôn Thượng Mỹ làm 2 người mất tích (Ảnh: Hoàng Quang).

Theo Công an tỉnh Hà Giang, từ đêm 27/9 đến 9h ngày 29/9, trên địa bàn huyện Bắc Quang có mưa to đến rất to kèm theo dông, sét tại một số xã, thị trấn gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, tính đến 9h ngày 29/9, nước lũ đã cuốn trôi bà Vần Thị X. (SN 1970, ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh). Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Việt Vinh đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm.

Tại xã Đồng Tâm, sạt taluy dương vùi lấp nhà bếp hộ gia đình ông Mai Ngọc Thắng ở thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm. Thời điểm xảy ra sự việc có cháu Mai Thị C., học sinh lớp 5 chưa thoát ra ngoài được. Các lực lượng đang tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn gây ảnh hưởng, gây thiệt hại cho 15 hộ gia đình tại xã Việt Vinh và xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Mưa lớn làm tuyến đường quốc lộ 2 tại km51 đoạn qua xã Việt Vinh bị sạt với độ sâu khoảng 1m, gây ách tắc giao thông.