Sáng nay Sa Pa lạnh 7 độ C, dự báo núi Fansipan sẽ có tuyết

Trời lạnh 7 độ C, nông dân vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đưa đàn trâu xuống vùng thấp ấm hơn để tránh rét hại (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh lào Cai, trưa chiều ngày 16/12 một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn xuống tỉnh Lào Cai gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Lúc 7 giờ ngày 17/12, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi trong tỉnh gồm thành phố Lào Cai nhiệt độ giảm xuống 15,6 độ C, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 14,8 độ C, vùng núi cao huyện Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống 10 độ C, thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ còn 7,6 độ C.

Ông Hải cho hay, người dân trong tỉnh Lào Cai, nhất là các huyện vùng núi cao như Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người và các loại cây trồng, vật nuôi theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sáng 7/12, thị xã Sa Pa lạnh 7,6 độ C. Theo dự báo nhiệt độ sẽ còn giảm sâu nên núi Fansipan sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, gió mùa Đông Bắc đang tiếp tục tràn xuống miền núi phía Bắc và tỉnh Lào Cai. Dự báo ngày và đêm 17/12, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi, khu vực vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời rét đậm, vùng cao rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng.

Nhiệt độ còn giảm sâu nên dự báo băng giá sẽ xuất hiện gây hại ở các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai và đỉnh núi Fansipan Sa Pa khả năng có tuyết rơi.

Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất giảm tới 12-14 độ C; vùng núi dao động từ 8-10 độ C; thị xã Sa Pa giảm còn 5-7 độ C.

Ngày 16/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai có công điện khẩn gửi các sở, ngành hữu quan và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.