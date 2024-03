Sáng nay, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Kỳ họp Quốc hội bất thường sáng 21/3 là kỳ họp bất thường lần thứ 6 kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV.

Theo luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ.

Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu yêu cầu, Quốc hội sẽ họp bất thường.

Thông cáo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội nêu rõ, kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phòng họp Diên Hồng trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Việc này được căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng 21/3 tại Nhà Quốc hội, theo thông báo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 20/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, đồng ý việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ban Chấp hành Trung ương, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh là các chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành.

Cũng tại hội nghị Trung ương chiều 20/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc), bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng

Bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bà Lan cũng đã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ.

Trung ương đánh giá những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Trước khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam.

Bà Lan là đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc nên sau khi bị khởi tố, bắt giam và chịu kỷ luật Đảng, bà Lan sẽ bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo quy trình.

Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã tổ chức 5 kỳ họp bất thường, trong đó 2 kỳ diễn ra trong năm 2022 có hai kỳ, hai kỳ diễn ra trong năm 2023 và một kỳ vào đầu năm 2024.