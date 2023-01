Sáng mùng 4 Tết, sương muối phủ trắng núi Fansipan Sa Pa

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, rạng sáng 25/1, nhiệt độ ở nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt giảm sâu.

Sương muối phủ trắng khu vực đỉnh núi Fansipan Sa Pa sáng mùng 4 Tết (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo đó, lúc 7h, trạm khí tượng đo được tại TP Lào Cai rét hại 11,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 8,8 độ C; vùng núi Bắc Hà 4,8 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất 2,8 độ C.

Tại khu vực đỉnh núi Fansipan Sa Pa do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến sương muối hình thành.

Kỹ sư khí tượng thủy văn Lưu Minh Hải cho biết, theo quan sát, sương muối xảy ra với cường độ trung bình và trải đều trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ trên đỉnh. Du khách có thể đứng ngắm phong cảnh, sương muối bám vào cành cây, ngọn cỏ mọc sát đất.

Trước đó, chiều 24/1, do nhiệt độ thấp và trời có mưa nhỏ, núi Fansipan Sa Pa đã xuất hiện băng giá dày đặc từ độ cao 3.000 m trở lên.

Đây là đợt băng giá, sương muối đầu tiên bao phủ đỉnh Fansipan Sa Pa tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Dự báo ngày và đêm 25/1, không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ suy yếu chậm. Theo đó, nhiệt độ ở Lào Cai tăng lên không đáng kể.

Nhiều khả năng sáng 26/1, đỉnh Fansipan tiếp tục xuất hiện sương muối.