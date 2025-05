Sân trường đại học ở Hà Nội lênh láng nước, sinh viên bì bõm dắt xe

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/5, Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Trong đó, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa chiều 21/5 đã khiến một số điểm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã,... ngập sâu 20-30cm, có điểm ngập đến 40cm.

Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn gần Đài Truyền hình Việt Nam ngập sâu trong nước chiều 21/5 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đặc biệt, tại sân trường Đại học Văn hóa Hà Nội (đường Đê La Thành, quận Đống Đa) ngập sâu khoảng 40cm khiến nhiều sinh viên phải bì bõm dắt xe qua chỗ ngập để về nhà.

Do sân trường ngập sâu, nhiều xe máy bị chết máy do cố gắng đi qua đoạn ngập.

Sân của trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngập sâu trong nước sau cơn mưa rào chiều 21/5 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sinh viên bì bõm dắt xe về nhà do sân trường bị ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, lúc 15h50, lượng mưa đo được tại quận Hai Bà Trưng là 26,8mm, Hoàn Kiếm 36,8mm, Tây Hồ 36mm, Ba Đình 55,3mm, Nam Từ Liêm 43,4mm, Đống Đa 53.3mm.

Ngay khi có mưa lớn, đơn vị đã cử lực lượng túc trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng để khơi thông cống rãnh, mở nắp hố ga cho nước thoát nhanh chóng.