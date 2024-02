Sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt ngày 29 Tết

Ngày 8/2 (tức 29 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 120.000 khách. Trong hôm nay, Tân Sơn Nhất khai thác hơn 800 chuyến bay. Trong đó chiều đi từ ga trong nước khoảng 55.000 khách.

Khung giờ cao điểm, sân bay đón 55.000 khách qua ga trong nước, dự kiến hơn 4.200 khách/giờ. Cảng vụ hàng không đã yêu cầu đơn vị theo dõi sát những khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực phục vụ hành khách.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết lượng khách đã hạ nhiệt so với nhiều ngày qua.

Khách bay tại sảnh chờ ga đi sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thư Trần).

Ngoài ra, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, đài khí tượng dự báo khu vực sân bay Đồng Hới xuất hiện sương mù, mưa phùn mây thấp kéo dài. Lịch trình chuyến bay BL6246 (TPHCM - Đồng Hới), thuộc Pacific Airlines dự kiến bị delay từ 20h00. Hãng bay đã lên kế hoạch hỗ trợ hành khách.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho hay lượng khách bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, sân bay vẫn duy trì tăng cường 50 nhân sự thuộc đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ thông tin cho hành khách làm thủ tục.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh hàng không phải túc trực, đảm bảo phân luồng hành khách đi lại trật tự, an toàn. Tùy tình hình thực tế, trung tâm an ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ.

Khu vực làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý ở hãng Vietjet Air (Ảnh: Thư Trần).

Một tuần giáp Tết vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất liên tiếp đón lượng lớn khách đi trong nước. Sản lượng khách dao động ở mức 120.000 đến gần 140.000, cao nhất là ngày 7/2 (137.000 khách). Tuy nhiên, lưu lượng này vẫn ít hơn kịch bản dự liệu là 150.000 khách (đạt đỉnh).

Dự kiến, sau Tết, lưu lượng khách có thể tăng đột biến lên 140.000 khách/ngày với hơn 900 chuyến bay.