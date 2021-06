Sân bay Long Thành "gặp khó" vì Covid-19

Dân trí Báo cáo mới nhất về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được gửi tới UB Kinh tế của Quốc hội nêu khó khăn trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng với các đối tác có chuyên gia nước ngoài.

Báo cáo là một nội dung sẽ được thẩm tra, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ bắt đầu trong tháng 7/2021.

Một khu vực thi công thuộc khu vực thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Tài chính của chủ đầu tư sân bay giảm đáng kể

Tại báo cáo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty (Tcty) Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến các nền kinh tế trên thế giới và Việt Nam, trong đó hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù Việt Nam được coi là quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt, song qua nhiều đợt bùng phát dịch bệnh, toàn bộ các chuyến bay thương mại quốc tế bị dừng đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngoại tệ chính của ACV. Các đợt bùng phát dịch bệnh ở một số địa phương cũng làm giảm đáng kể sản lượng hành khách nội địa.

Cùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công tác triển khai dự án sân bay Long Thành cũng gặp khó khăn trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng với các đơn vị đối tác có chuyên gia nước ngoài. Một số cán bộ, nhân viên, người lao động phải cách ly, không tham gia làm việc trực tiếp tại các dự án...

Chưa hết, biến động giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá thép tăng mạnh trong thời gian gần đây, trong khi tổng mức đầu tư, dự toán chi tiết được xây dựng theo định mức được nhà nước ban hành chưa điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường cũng gây khó khăn trong việc triển khai dự án. Hiện tại, ACV đã chủ động rà soát, cân đối dự toán, xây dựng kế hoạch giải ngân một cách phù hợp, giảm thiểu tối đa tác động của giá nguyên vật liệu tới chi phí đầu tư xây dựng dự án.

Đơn vị này cũng chủ động nghiên cứu các giải pháp triển khai dự án, phương án huy động vốn tối ưu như báo cáo Chính phủ, UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế của ACV năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo đến 2025.

Cụ thể, ACV kiến nghị Thủ tướng cho phép doanh nghiệp tích lũy nguồn tiền tối đa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ hàng năm từ lợi nhuận sau thuế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

ACV cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án cho phép Tcty Cảng hàng không vay các ngân hàng quốc doanh trong nước bằng USD và trả bằng USD nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, đảm bảo lợi ích cho nhà nước, nâng cao hiệu quả của dự án và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại ACV.

Lý do ưu tiên lựa chọn phương án này, theo Chủ tịch ACV, là do lãi suất cho vay bằng USD luôn thấp hơn đáng kể so với VND, trong khi đó ACV có nguồn thu USD trực tiếp và gián tiếp từ hoạt động kinh doanh, khai thác các sân bay như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc... để trả lãi vay ngoại tệ.

Phương án giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến đường kết nối

Thông tin về tiến độ dự án, lãnh đạo ACV chia sẻ, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng và khởi công dự án, ACV lập đã kế hoạch triển khai với các mốc tiến độ chính đảm bảo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ về thời điểm hoàn thành và đưa vào khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong năm 2025.

Theo đó, công tác rà phá bom mìn, thi công tường rào ranh giới cho 5.000 ha và san nền thoát nước đã được ACV triển khai ngay từ tháng 1/2020 để đảm bảo chuẩn bị mặt bằng triển khai thi công phần móng nhà ga vào tháng 2/2022. Đến nay, các lực lượng đã hoàn thành rà phá bom mìn cho hơn 25% tổng diện tích giai đoạn 1 của dự án và thi công được hơn 1.750m tường rào ranh giới. Dự kiến 8.668m tường rào sẽ hoàn thành thi công trong tháng 9 và công tác rà phá bom mìn xong xuôi trong tháng 12 năm nay.

Hạng mục san nền thoát nước cho khu vực nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay đang được triển khai thiết kế để thi công trong tháng 11/2021 nhằm chuẩn bị mặt bằng khởi công phần móng nhà ga hành khách vào tháng 2/2022, các khu vực còn lại thi công trong Quý I/2022.

Về công tác thiết kế kỹ thuật nhà ga hành khách, ACV đã lựa chọn đơn vị thiết kế là Liên danh tư vấn đứng đầu bởi Heerim (Hàn Quốc) - tác giả phương án kiến trúc nhà ga hành khách.

Bước thiết kế kỹ thuật đã được triển khai từ tháng 5 vừa qua và khẩn trương thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt trước phần móng công trình để khởi công nhà ga trong tháng 2/2022.

Cùng với đó, việc thiết kế cơ sở hai tuyến giao thông kết nối đã được ACV triển khai đầu tháng 5, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Ngay trong tháng 5, ACV và tư vấn đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về thiết kế cơ sở và phương án GPMB cho phần diện tích đất của hai tuyến giao thông kết nối, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai áp dụng khung chính sách giải phóng mặt bằng tương tự như đã áp dụng cho 5.000 ha dự án sân bay.

Thái Anh