Sân bay Điện Biên tạm thời đóng cửa 8 tháng

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ra quyết định về việc đóng tạm thời Cảng hàng không Điện Biên. Thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) thông báo đóng tạm thời Cảng hàng không Điện Biên để triển khai thi công các hạng mục của dự án "Đầu tư xây dựng mở rộng CHK Điện Biên". Thời gian đóng cửa từ 00h00 ngày 15/4 đến 23h59 ngày 17/12.

Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không theo quy định hiện hành và tổ chức điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cảng hàng không Điện Biên (Ảnh: CAA)

Với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Cảng hàng không Điện Biên, Cục HKVN yêu cầu hai đơn vị có trách nhiệm duy trì các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn khai thác cho đến thời điểm đóng tạm thời Cảng hàng không Điện Biên và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Bamboo Airways và VASCO) có trách nhiệm sắp xếp kế hoạch khai thác đội tàu bay để bảo đảm việc vận chuyển hành khách đi/đến Cảng hàng không Điện Biên trên các chuyến bay thường lệ không bị gián đoạn đến thời điểm đóng tạm thời Cảng.

Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an ninh, an toàn khai thác tại Cảng hàng không Điện Biên theo quy định.