Sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc tại Quảng Ngãi

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 đến tháng 9/2019.

Kết quả thanh tra cho thấy có dấu hiệu của hành vi thông thầu, dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm, Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế Quảng Ngãi sang Cơ quan cảnh sát điều tra.

Kết quả thanh tra cho thấy kiểm tra các gói thầu do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đấu thầu theo kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2014 đến năm 2015, phát hiện 6 mặt hàng có giá thuốc xét duyệt trúng thầu vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) công bố còn hiệu lực, là thực hiện không đúng quy định. Từ đó dẫn đến giá trúng thầu vượt giá Cục Quản lý dược theo kết quả cung ứng thuốc thực tế hơn 94,9 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, sai phạm nghiêm trọng nhất trong việc đấu thầu thuốc là việc đấu thầu thuốc có hợp chất Calci lactat 500mg. Trong quá trình chấm thầu, dù loại thuốc A.T Calmax đạt yêu cầu nhưng tổ chuyên gia chấm thầu lại cho rằng không đạt. Điều này dẫn đến việc loại thuốc Fulcalmax trúng thầu với giá cao hơn 2,3 tỷ đồng.

Thanh tra xác định Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên vừa liên danh với Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Lệ tham dự thầu sản phẩm Fulcalmax với giá cao, vừa là nhà sản xuất thuốc A.T Calmax cho Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha tham gia dự thầu với giá thấp hơn trong cùng một gói thầu là có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích.

Hội đồng đấu thầu thuốc của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn có đầy đủ thông tin về việc này nhưng không kiểm tra, xử lý mà vẫn tiến hành lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với sản phẩm này.

Tiếp đó, Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên lại có văn bản đề nghị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha rút thầu đối với sản phẩm A.T Calmax (giá thấp hơn), từ đó Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha cũng có công văn rút hồ sơ dự thầu mặt hàng A.T Calmax sau thời điểm mở thầu là có dấu hiệu rõ ràng của hành vi thông thầu.

Qua thanh tra cho thấy phòng Nghiệp vụ Dược của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (là cơ quan thường trực Hội đồng đấu thầu thuốc của Sở) đã không rà soát để xử lý, hoặc tham mưu đề xuất xử lý dấu hiệu của việc thông thầu mà vẫn tiến hành hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu liên danh An Thiên - Nhật Lệ với sản phẩm Fulcamax là thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả thất thoát quỹ bảo hiểm y tế, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên vừa liên danh với Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Lệ tham dự thầu sản phẩm Fulcalmax; ngoài ra Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên là nhà sản xuất thuốc A.T Calmax có văn bản đề nghị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha rút thầu. Việc rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm mở thầu có dấu hiệu của việc thông thầu theo Luật Đấu thầu 2014 và có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222 Bộ luật Hình sự.

Từ những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 94,9 triệu đồng của 6 mặt hàng thuốc có giá mua vượt giá kê khai nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các phòng, ban và từng cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi lập thủ tục bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hoạt chất Calci lactat 500mg cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.