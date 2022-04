Rét nàng Bân, Sa Pa xuống 5 độ C

Sáng 3/4, thị xã du lịch Sa Pa rét đậm, nền nhiệt chỉ 5 độ C, mức nhiệt nhất trong đợt rét Nàng Bân năm nay.

Do ảnh hưởng của đợt rét Nàng Bân nên sáng sớm ngày hôm nay, 3/4, nhiệt độ tại thị xã du lịch Sa Pa giảm xuống còn 5 độ C, mức nhiệt thấp nhất trong dịp đầu tháng 4 này. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh lào Cai cho biết, đêm về sáng ngày 3/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất.

Nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm sâu hơn so với ngày hôm trước. Vùng thấp

trời rét đậm vào đêm và sáng sớm, vùng núi rét hại.

Hồi 7h 3/4, Trạm khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 13,3 độ C; thị xã Phố Ràng, huyện Bảo Yên 13,1 độ C; vùng núi cao Bắc Hà 6,5 độ C và thị xã du lịch Sa Pa tụt còn 5 độ C.

Đây là nền nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này và cũng là đợt rét hiếm gặp vào tháng 4 tại Lào Cai trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên tới gần trưa, trời bừng nắng, nền nhiệt tăng lên, rất phù hợp cho du khách tham dự lễ hội đền Mẫu thượng ngàn Sa Pa với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng tổ chức trong dịp này như lễ hội ẩm thực vùng cao Tây Bắc, lễ hội đường phố Sa Pa trình diễn trang phục dân tộc ít người cùng các làn điệu dân ca, dân vũ bản địa.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai, cường độ suy yếu dần. Theo đó, nhiệt độ các khu vực trên địa bàn sẽ tăng trở lại.

Dự báo đêm 3/4, ở vùng thấp, nhiệt độ tăng lên 14-16 độ C, vùng cao dao động từ 7-9 độ C, thị xã Sa Pa vẫn có nền nhiệt thấp nhất, 6-8 độ C.