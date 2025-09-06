Quy định mới về đối tượng đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ); các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy.

Đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Cán bộ đương chức: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên; Trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên; Cán bộ đương chức hoặc quy hoạch.

Cấp ủy Đảng: Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trở lên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: TTXVN).

Cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (tương đương) trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội: Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn (tương đương); chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương); chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên.

Cán bộ công an: Trưởng công an cấp xã, phó trưởng phòng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp: Hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các công ty (tổng công ty) Nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại Nhà nước.

Giảng viên có đủ 3 năm công tác và sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở các học viện có nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Các tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm: Đảng viên chính thức; tốt nghiệp đại học trở lên; hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Cán bộ đương chức hoặc quy hoạch; Cấp ủy đảng gồm Cấp ủy viên của chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức: Phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội: Chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn (tương đương); chỉ huy phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương) trở lên.

Cán bộ công an: Phó trưởng công an cấp xã, phó đội trưởng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp: Trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên của công ty (tổng công ty) Nhà nước trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên trực thuộc các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại Nhà nước.

Giảng viên sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Các tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm: Đảng viên dự bị hoặc chính thức; tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số và công tác tại các xã, đặc khu ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Cán bộ phải hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định 350 thay thế Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về "đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị" và các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

Quy định 350 không còn quy định về sơ cấp lý luận chính trị.