Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Tiêu chuẩn và định mức sử dụng xe công

Nghị định 72/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11, nêu rõ chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, không quy định mức giá, kể cả khi đã nghỉ công tác, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô (trong thời gian công tác, không quy định mức giá) gồm Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị định 72/2023 nêu ra các mức giá thành mua sắm ô tô phục vụ cán bộ các cấp trong bộ máy Đảng và Nhà nước có hiệu lực từ ngày 10/11 (Ảnh minh họa).

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1,6 tỷ đồng/xe, gồm Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1,5 tỷ đồng gồm: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Tổ chức bộ máy của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế

Tại Quyết định số 3919/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 10/11, cơ cấu tổ chức của Cục Dân số (tổ chức lại từ Tổng cục Dân số) gồm: Phòng Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Phòng Cơ cấu và Chất lượng dân số; Phòng Sức khỏe người cao tuổi; Phòng Truyền thông - Giáo dục; Phòng Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Cục.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Dân số gồm Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số.

Biên chế của Cục Dân số được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Các thông tin công an phải cung cấp trên internet

Khoản 1 điều 5 Thông tư số 45/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/11 quy định, Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau trên môi trường mạng: Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an; tình hình, kết quả các mặt công tác của công an; nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của người phát ngôn Bộ Công an, người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm; thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, Bộ Công an còn phải cung cấp các thông tin trên môi trường mạng về nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; lịch tiếp công dân của lãnh đạo bộ; thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, Nhà nước, ngành công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; điểm tin Interpol; thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm; thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Các thông tin chuyên đề về cảnh báo tội phạm, hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ công an; thông tin về các dịch vụ công trực tuyến mà bộ đang triển khai thực hiện... cũng được Bộ Công an cung cấp trên internet.

"Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời trong trường hợp có sự thay đổi", thông tư nêu rõ.

Các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư 08/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 20/11.

Trong đó, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có 15 nhóm vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như: Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,…

Tương tự, tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương cũng có 15 nhóm vị trí phải định kỳ chuyển đổi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức công tác tại các vị trí nêu trên là từ đủ 3-5 năm.

Thay đổi về mua, bán vàng miếng

Thông tư 12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi Thông tư 06/2013) hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng ở thị trường trong nước có hiệu lực từ 27/11.

Thông tư 12 đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 06, quy định Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng ở thị trường trong nước, có hiệu lực từ 27/11 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua - bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định; thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua bán vàng miếng.

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cũng làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua - bán vàng miếng, thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc.