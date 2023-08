Quốc lộ xuống cấp do tưới nước chống bụi?

Tuyến quốc lộ 24C dài 91km nối từ Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) và nhiều địa phương khác. Hiện nay, đoạn quốc lộ 24C qua địa bàn Khu kinh tế Dung Quất rơi vào tình cảnh "nắng bụi, mưa bùn". Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, chi chít hố sâu.

Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Lê Hữu Thuận (người dân sống gần tuyến đường) cho biết, mỗi ngày, hàng trăm phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 24C; phần lớn là xe chở vật liệu xây dựng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất.

Mật độ phương tiện giao thông cao, nhiều xe có dấu hiệu quá tải, khiến tuyến đường hư hỏng. Đất đá rơi vãi khắp nơi, bụi bay vào nhà dân dày đặc.

"Đường này cũng có tu sửa nhưng rồi lại hỏng. Đang mùa nắng nên bụi lắm. Ít nữa đến mùa mưa thì mặt đường nhầy nhụa bùn đất, nước đọng khắp nơi", anh Thuận nói.

Xe đi qua cuốn theo bụi mù mịt (Ảnh: Quốc Triều).

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quốc lộ 24C đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi hiện do đơn vị này quản lý. Trước tình trạng đường xuống cấp, Sở đã sửa chữa mặt đường từ nguồn vốn do Bộ GTVT bố trí. Tuy nhiên tuyến đường này vẫn có dấu hiệu hư hỏng mới, ô nhiễm môi trường do xe chở vật liệu rơi vãi.

Theo ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, qua kiểm tra hiện trường cho thấy các phương tiện vận tải làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm. Do đó, nhiều doanh nghiệp thực hiện tưới nước trên mặt đường để hạn chế bụi.

Việc tưới nước mặt đường trên quốc lộ 24C kết hợp với mật độ phương tiện lưu thông cao khiến mặt đường càng nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện các hư hỏng mới.

Sở GTVT Quảng Ngãi cho rằng việc tưới nước quá nhiều kết hợp mật độ phương tiện giao thông cao khiến mặt đường hư hỏng (Ảnh: Quốc Triều).

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, ông Phong đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất yêu cầu các doanh nghiệp có giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị không được tưới nước mặt đường.

"Giải pháp để bảo vệ các công trình giao thông, kết cấu mặt đường là các doanh nghiệp chuyển từ tưới nước sang hút bụi và chở đúng tải trọng. Có như vậy mới hạn chế hư hỏng các công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường tại Khu kinh tế Dung Quất", ông Phong nói.