Quốc lộ 15A "tê liệt" trong nước lũ, xe chết máy, giao thông hỗn loạn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 29/10 đến chiều 30/10, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến quốc lộ 15A, đoạn qua xã Hà Linh (huyện Hương Khê) bị ngập cục bộ một đoạn kéo dài 0,5km, sâu 0,3-0,5m.

Người và phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Một tài xế xe tải rời cabin ra ngoài để xem xét mức độ ngập lụt, trước khi quyết định có di chuyển tiếp hay không.

Tình trạng ngập lụt khiến giao thông qua xã Hà Linh hỗn loạn, nhiều tài xế quyết định quay đầu.

Một người điều khiển xe máy quyết định dắt phương tiện qua đoạn đường ngập.

Những người dân địa phương cho biết, tình trạng ngập lụt trên quốc lộ 15A diễn ra từ 11h hôm nay (30/10).

"Mực nước dâng cao kèm bùn đất đục ngầu khiến nhiều phương tiện sa bánh vào kênh mương bên đường. Chúng tôi đứng ở đây dùng lá cây hoặc vẫy tay, hò hét để giúp tài xế di chuyển", chị Trần Thị Thương (bìa phải, 34 tuổi) cho hay.

Đến 15h30 cùng ngày, mưa lớn vẫn chưa giảm. Nhiều xe chết máy, người dân vất vả dắt phương tiện vượt đoạn đường ngập lụt.

Thấy người và xe máy di chuyển qua khu vực nguy hiểm, anh Lê Viết Mỹ (40 tuổi, xã Hà Linh) đã quyết định dùng xe công nông chở miễn phí người dân qua cung đường này.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND huyện Hương Khê đã ra công điện khẩn chỉ đạo ứng phó.

Huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, ách tắc; cử người trực và hướng dẫn tại các khu vực xung yếu...