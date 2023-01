Quảng Ninh khai hội xuân Yên Tử sau 3 năm tạm dừng vì Covid-19

Dự lễ khai hội có bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng nhiều khách mời khác.

Về phía đại biểu Phật giáo có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2023 (Ảnh: Hồng Hoàn).

Phát biểu khai hội, ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định, danh sơn Yên Tử là địa linh, là phúc địa của quốc gia, nơi gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của đức vua Trần Nhân Tông - Vị vua đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược.

Sau hai cuộc kháng chiến lẫy lừng, khi đất nước đã thanh bình, Ngài đã tự nguyện rời ngai vàng, nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông để chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật.

Ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí phát biểu khai mạc Lễ hội xuân Yên Tử 2023 (Ảnh: Hồng Hoàn).

Đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông chính thức lên núi Yên Tử đi tu, lấy Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành đệ nhất Tổ - Thiền phái Trúc Lâm. Chính vì lẽ đó, người đời sau luôn tâm niệm rằng Yên Tử chính là cái nôi sản sinh ra Thiền phái Trúc lâm và vua Trần Nhân Tông chính là Đức Phật của đất nước Việt Nam.

Theo lãnh đạo UBND TP Uông Bí, năm 2023, sau ba năm bị gián đoạn, hạn chế do đại dịch Covid-19, hội Xuân Yên Tử được diễn ra với đầy đủ phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ khai hội với các nghi thức, như: Gióng trống, thỉnh chuông khai hội; các nghi lễ tâm linh (dâng lễ, lễ cầu Quốc thái Dân an; lễ đóng dấu thiêng Yên Tử).

Đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương cầu quốc thái dân an tại Lễ khai hội (Ảnh: Hồng Hoàn).

Sau phần lễ khai hội, nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc mang không khí xuân mới như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hóa Ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Một số tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc (Ảnh: Hồng Hoàn).

Đặc biệt hơn, năm nay du khách được tham gia các hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, lễ chúc phúc… kết hợp với một số tổ chức hình thành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa.

Để ngày khai hội và 3 tháng Hội xuân Yên Tử được diễn ra an toàn, văn minh, thành phố Uông Bí đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, du khách...

Du khách tới chùa Yên Tử sáng 31/1 (Ảnh: Hồng Hoàn).

Khởi động mùa lễ hội năm nay, chỉ tính từ ngày 1 đến ngày 9 tháng Giêng, Khu di tích Yên Tử đã đón gần 130.000 lượt khách.