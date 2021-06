Quảng Ngãi và Bắc Ninh cách ly nhiều xã, phường có ca nghi mắc Covid-19

Dân trí Tỉnh Quảng Ngãi quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) từ trưa nay. Còn tỉnh Bắc Ninh quyết định cách ly hai khu phố có hai F0 chưa rõ nguồn lây.

Quảng Ngãi áp dụng Chỉ thị 16 với 2 địa phương

Sáng 26/6, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận 5 trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2 tại xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ). Cả 5 trường hợp này đều liên quan đến BN14442 (tài xế, 48 tuổi) được xác định mắc Covid-19 tại tỉnh Nghệ An.

Theo nhận định của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi, dịch Covid-19 đã bùng phát trên địa bàn tỉnh với mức độ và nguy cơ cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài xã Phổ Châu là nơi ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phường Phổ Thạnh cũng được xác định đang ở mức nguy cơ cao, vì là phường liền kề với xã Phổ Châu.

Do vậy, CDC Quảng Ngãi đề nghị áp dụng Chỉ thị 16 đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ.

Công tác truy vết, khử khuẩn chống dịch Covid-19 được triển khai khẩn trương tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ (Ảnh: Thanh Phương).

Trên cơ sở kiến nghị của các ngành chức năng liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh kể từ 12h ngày 26/6.

Theo ông Đặng Văn Minh, trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vì hầu hết các tỉnh lân cận đều có ca bệnh. Đặc biệt, Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2.

Do đó, Quảng Ngãi chuyển từ trạng thái bình thường mới sang trạng thái có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

"Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó với dịch bệnh, do đó người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không thờ ơ, chủ quan với dịch bệnh", ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan có chức năng tổ chức truy vết khẩn trương, kịp thời những trường hợp tiếp xúc với các ca nghi mắc Covid-19 để đưa đi cách ly, tránh lây lan cộng đồng.

"Theo dự báo, sắp tới sẽ có rất nhiều F1, do đó phải kích hoạt tất cả khu cách ly tập trung tại các địa phương, nếu địa phương nào không thực hiện thì Chủ tịch UBND nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh", ông Minh nói.

Bắc Ninh thiết lập vùng cách ly nơi ở 2 ca F0 không rõ nguồn lây

Thành phố Bắc Ninh cũng vừa ban hành văn bản về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với 2 khu phố thuộc phường Tiền An và Đại Phúc (nơi ở 2 ca dương tính không rõ nguồn lây).

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ phố Lửa Hồng và khu phố 4 (phường Tiền An), gồm 42 hộ gia đình, 10 phòng trọ với 196 nhân khẩu. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 7h ngày 25/6, tùy theo diễn biến tình hình dịch thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với ngõ 4, khu phố Vũ (phường Đại Phúc), với tổng số 11 hộ gia đình, 37 nhân khẩu (gồm cả thường trú và tạm trú). Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 0h ngày 25/6, tùy theo diễn biến tình hình dịch thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố giao UBND phường Tiền An và phường Đại Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 25/6, TP Bắc Ninh ghi nhận 2 ca bệnh không rõ nguồn lây là N.V.T. (SN 1969, ở phố Vũ, Đại Phúc), làm nghề tự do. Ca bệnh thứ 2 là N.M.H. (SN 1999, ở Lửa Hồng, Khu 4, Tiền An).

Quốc Triều - Bá Đoàn