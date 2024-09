Quảng Ngãi: Núi nứt dài 60m đe dọa trường mầm non, nhiều nhà dân

Ngày 25/9, chính quyền huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát tình trạng sạt lở tại núi Mang Kà Muồng, xã Sơn Bao.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện núi Mang Kà Muồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Tuy nhiên, đáng lo nhất là một vết nứt dài 60m, sâu khoảng 2m.

Vết nứt kéo dài 60m, nhiều chỗ sâu hơn 2m có nguy cơ gây sạt lở núi Mang Kà Muồng (Ảnh: UBND huyện Sơn Hà).

Ông Phan Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, cho biết vết sạt lở trên núi Mang Kà Muồng rất dài, khá sâu. Nếu có mưa lớn kéo dài, vết nứt này có nguy cơ gây sạt lở nghiêm trọng.

Nếu vị trí này bị sạt lở sẽ gây nguy hiểm cho 1 điểm trường mầm non, nhà văn hóa và 4 nhà dân với 20 nhân khẩu.

Ngoài ra, vết sạt lở này còn có nguy cơ gây tắc nghẽn đường giao thông vào thôn Mang Kà Muồng, Trường Tiểu học Sơn Bao và nhà máy thủy điện Nước Trong.

Nhiều vị trí đã xảy ra sạt lở, có nguy cơ lan rộng nếu mưa lớn kéo dài (Ảnh: UBND huyện Sơn Hà).

Theo ông Quang, vết nứt trên núi Mang Kà Muồng rất nguy hiểm. Do đó, chính quyền địa phương đã di dời giáo viên và 27 học sinh mầm non đến địa điểm dạy học an toàn.

Đối với nhà ở của các hộ dân, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp di dời dân khi mưa lớn.

Theo UBND huyện Sơn Hà, ngoài vết sạt lở tại núi Mang Kà Muồng, trên địa bàn huyện còn có một vết sạt lở nguy hiểm khác tại thôn Làng Bồ, thị trấn Di Lăng. Điểm sạt lở này đe dọa nhà ở của 30 hộ dân.