Ngày 24/2, Công an TP Hội An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 5,5 triệu đồng đối với anh P.T. (trú ở TP Hội An) về hành vi chia sẻ thông tin không đúng với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Theo thông tin, anh P.T. đã chia sẻ, lan truyền clip liên quan đến sự việc cặp đôi nam nữ làm "chuyện người lớn" tại một con hẻm ở TP Hội An.

Anh P.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hội An).

Công an TP Hội An đang xác minh những người xuất hiện trong clip, thời gian xảy ra sự việc; đồng thời sẽ mời làm việc các quản trị viên đăng tải, đăng tải những thông tin liên quan đến vụ việc.

Qua sự việc, Công an TP Hội An khuyến cáo mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, thận trọng với việc đăng tải, chia sẻ, bình luận đối với mọi thông tin, nhất là những thông tin "nóng", tin "giật gân", có tính chất nhạy cảm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội.

Không vô tình tiếp tay cho những ý đồ xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng và Nhà nước và chế độ, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân.

Công an TP Hội An khẳng định, mọi hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin đồi trụy, không đúng với thuần phong mỹ tục… đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.