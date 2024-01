Quản trị viên nhóm kín báo chốt CSGT bị phạt 52 triệu đồng

Ngày 8/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an huyện Krông Pắk phát hiện, xử lý 2 nhóm kín trên mạng xã hội Zalo có hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Một quản trị viên nhóm kín Zalo chuyên báo chốt CSGT được công an mời làm việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, cơ quan công an phát hiện 2 nhóm kín trên Zalo thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT và thanh tra sở giao thông vận tải làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Các nhóm này có hàng trăm thành viên và muốn tham gia nhóm phải được trưởng/phó nhóm phê duyệt.

Mục đích hoạt động của các nhóm này để thành viên thông báo địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe.

Qua kiểm tra, hàng ngày, các thành viên trong nhóm Zalo chia sẻ, trao đổi hàng nghìn thông tin về lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Các thành viên trong nhóm kín thông báo các khu vực CSGT làm việc để những thành viên khác "né" chốt (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo cơ quan công an, đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Krông Pắk và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp mời làm việc với 7 trường hợp là quản trị viên quản lý 2 nhóm kín trên Zalo. Các quản trị viên thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an huyện Krông Pắk đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 52 triệu đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng, xác minh để xử lý các trường hợp có liên quan theo đúng quy định pháp luật.