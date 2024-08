Quản lý căn hộ nói lý do lắp camera trong phòng cho thuê ở Vũng Tàu

Ngày 7/8, liên quan đến vụ khách tố chủ căn hộ lắp camera trong phòng cho thuê ở dự án The Sóng (TP Vũng Tàu) mà không thông báo, bà L.L. (người đăng bài trên Facebook, ngụ TPHCM) cho biết, chủ căn hộ, nhân viên môi giới dịch vụ lưu trú và quản lý đã liên lạc với bà để xin lỗi.

Trao đổi với Dân trí, bà L.L chia sẻ: "Mục đích tôi đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo những du khách khác cẩn thận hơn, chứ bản thân không muốn tố cáo, trình báo với cơ quan chức năng. Tôi đã nhận lời giải thích và xin lỗi của chủ căn hộ, quản lý và môi giới dịch vụ rồi nên xin phép được khép lại sự việc. Tôi cũng không trình báo sự việc lên cơ quan chức năng".

Hai camera được lắp trong căn hộ cho thuê ở Vũng Tàu (Ảnh: L.L).

Cùng ngày, bà L. đã xóa bài đăng cũ trên mạng xã hội và có bài viết giải thích rõ lại sự việc. Cụ thể, bà L. thông tin đã nhận được lời xin lỗi từ chủ nhà cũng như quản lý tại căn hộ tầng 31 dự án The Sóng.

Bà L. nói rõ, bà không hề đánh đồng tất cả căn hộ tại The Sóng mà chỉ nói riêng căn hộ cụ thể bà thuê nên mọi thông tin thêm thắt trên mạng xã hội, người nào chia sẻ sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về phía quản lý căn hộ The Sóng, chị K.V. cho biết bản thân không phải là chủ căn hộ mà là người làm dịch vụ cho thuê, căn hộ thường chỉ đón khách vào dịp cuối tuần.

Dự án The Sóng, nơi có nhiều căn hộ cho thuê lưu trú ngắn ngày tại TP Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Về sự việc du khách L.L bức xúc do căn hộ có lắp camera, chị V. cho biết, khách thuê căn hộ vào ngày 2/8. Khi phát hiện có camera, khách đã chủ động gỡ luôn cả 2 chiếc camera và thông tin đến bạn môi giới lưu trú ban đầu.

"Do khách tự ý gỡ, gây hư hỏng camera nên chủ căn hộ yêu cầu tôi bồi thường 50% tiền camera. Sau đó tôi trao đổi qua lại với khách về vấn đề này. Trong lúc nhắn tin tôi có nói cụm từ "The Sóng gắn đầy mà", ý của tôi là các camera gắn tại các khu vực chung, không có ý là bên trong các căn hộ ở The Sóng đều có camera", chị V. giải thích.

Nói về lý do gắn camera trong căn hộ cho thuê, quản lý căn hộ cho biết trước đó từng có người lấy đi nhiều tài sản có giá trị nên chủ nhà gắn camera với mục đích theo dõi an ninh, đề phòng mất tài sản.

Chị K.V cam đoan, việc lắp camera chỉ với mục đích bảo vệ tài sản và các camera đều chĩa ra cửa. "Tôi không hiểu sao chiếc camera trên nóc tủ lạnh lại chĩa thẳng vào nhà vệ sinh, vì các hình ảnh trước đều cho thấy chĩa ra cửa", chị K.V. phân trần.

Quản lý căn hộ cũng thừa nhận việc không thông báo việc có camera bên trong căn hộ là do sơ suất từ phía chị, đã khiến khách hàng có trải nghiệm không tốt.

"Tôi rất xin lỗi khách hàng về vấn đề này và khẳng định không hề có mục đích xấu như nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tôi đã làm việc với bên công an, phía lắp đặt camera để thông tin vụ việc đến khách hàng một cách khách quan nhất", chị V. cho biết.

Ngày 7/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu), cho biết địa phương chưa nhận đơn trình báo của khách thuê dịch vụ lưu trú về việc chủ căn hộ gắn camera trong phòng. Tuy nhiên lãnh đạo phường cho hay đã nắm sự việc trên mạng xã hội và thông tin báo chí.