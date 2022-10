Quán bar cháy gần chợ Bến Thành từng bị đình chỉ hoạt động

Sáng 17/12, người dân và du khách khu vực trung tâm TPHCM phát hiện quán bar gần chợ Bến Thành (quận 1) bị bao trùm bởi lửa và khói đen. Theo một số người dân gần hiện trường, họ nghe thấy tiếng nổ trước khi đám cháy bùng lên.

Vụ cháy xảy ra tại quán bar District K (đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành). Trước đó, cơ sở này từng bị đình chỉ vì vi phạm quy định PCCC.

Hiện trường vụ cháy quán bar Distrist K sáng 17/10 (Ảnh: Xuân Duy).

Theo đó, cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã công bố danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar bị đình chỉ, tạm đình chỉ do vi phạm an toàn PCCC và vấn đề an ninh trật tự. Công ty Nhà hàng cà phê Distrist K (quán bar Distrist K) đứng đầu tiên trong danh sách.

Tuy nhiên, quán bar này tiếp tục mở cửa hoạt động những ngày sau đó. Đến ngày 6/10, lực lượng chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý cơ sở về hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn cố tình đón khách vào phục vụ.

Lực lượng PCCC dùng xe thang tiếp cận hiện trường (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó, quán bar nói trên bị nhiều người dân lân cận phản ánh về việc mở nhạc lớn, hoạt động sau 2h sáng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

UBND phường Bến Thành đã tham mưu UBND quận 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, phường Bến Thành đã mời đại diện cơ sở này lên làm việc, yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt.

Trong buổi làm việc với chính quyền, đại diện cơ sở này cho biết nhà hàng đang tiến hành gia cố, cách âm theo quy định. UBND phường Bến Thành tiếp tục giám sát hoạt động để đảm bảo quy định.