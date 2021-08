Qua hàng xóm nói chuyện, bị đề nghị phạt hơn 7 triệu đồng

Dân trí Trong lúc toàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng) áp dụng phong tỏa cứng để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người vẫn tự do đi lại, qua hàng xóm nói chuyện… Những trường hợp này bị xử phạt nghiêm.

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Đình Hải - Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà - cho biết, Công an phường đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lúc quận Sơn Trà phong tỏa cứng nhiều phường.

Trường hợp đi ra đường không có lý do cần thiết trong lúc phong tỏa cứng nhiều phường ở quận Sơn Trà sẽ bị xử phạt nặng (Ảnh: Công an phường Nại Hiên Đông cung cấp).

Điển hình, vào ngày 9/8, Tổ tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện và mời ông C.V.T. (trú tổ 86, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về phường làm việc do có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, ông C.V.T. đi bộ qua nhà hàng xóm để nói chuyện.

Trường hợp khác, ông L.V.Q., trú chung cư C2 nhà D. lợi dụng ra tàu bơm nước nhưng không đúng giờ và tranh thủ cào chíp chíp để đi bán. Thanh niên tên N.T.H. (SN 2003) mượn thẻ tình nguyện viên để đến điểm Khúc Hạo - Lê Chân thực hiện việc riêng… sai quy định về công tác phòng dịch.

Đây là các trường hợp ra đường không có lý do cần thiết, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong khi Nại Hiên Đông là một trong 5 phường thuộc quận Sơn Trà đang thuộc diện phong tỏa cứng để cách ly y tế.

Theo UBND phường Nại Hiên Đông, tính đến 17h ngày 9/8, Công an phường đã tuần tra, phát hiện 17 trường hợp vi phạm về công tác phòng dịch.

Qua đó, Công an phường đã tham mưu UBND phường xử lý 10 trường hợp, 7 trường hợp khác Công an phường lập hồ sơ trình Công an quận Sơn Trà ra quyết định xử lý mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng, quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, trong ngày 9/8, các Tổ xử lý của Công an phường cũng đã hoàn chỉnh 11 hồ sơ trình Công an quận xử lý sai phạm về phòng dịch mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Công Bính