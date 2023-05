Phun tẩm chất ma túy mới vào thuốc lá điếu, thuốc lào để bán

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) xảy ra nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy ADB - BUTINACA.

Cụ thể, ngày 12/1 tại nhà riêng của mình ở xã An Sơn, huyện Nam Sách, L.M.A. có hành vi bán cho N.Đ.D. 6 điếu thuốc lá dán tem chữ "Chill". Bên trong 6 điếu thuốc lá này có chứa chất ma túy loại ADB - BUTINACA.

ADB- BUTINACA được hòa tan thành dung dịch và phun tẩm vào cỏ khô cắt nhỏ, sợi thuốc lá (Ảnh: VKSND huyện Nam Sách).

Ngoài ra, L.M.A. còn cất giấu tại nhà những sợi giống thuốc lá chứa chất ma túy ADB - BUTINACA, với mục đích để bán kiếm lời. Hành vi này của L.M.A. đã bị Công an huyện Nam Sách phát hiện và tiến hành quản lý vật chứng.

Tiếp đến, tối 12/4, tại thị trấn Nam Sách, Công an xã Đồng Lạc (Nam Sách) đã phát hiện N.M.Q. (18 tuổi, ở xã An Lâm, Nam Sách) có hành vi bán ma túy ADB - BUTINACA và cần sa. Công an đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng theo quy định.

Gần đây nhất, tối 20/4, Công an xã Đồng Lạc tiếp tục phát hiện V.V.Đ. có hành vi bán trái phép 92,16 gam ma túy ADB - BUTINACA cho N.H.B.. Công an xã đã lập biên bản vi phạm và thu giữ vật chứng theo quy định.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Nam Sách, tang vật thu giữ của các vụ án trên đều là các sợi thảo mộc màu nâu, có chứa chất ADB - BUTINACA. Chất này xuất hiện tại Việt Nam khoảng năm 2020, trước đây chưa nằm trong danh mục kiểm soát nhưng đã được đưa vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát của một số quốc gia trên thế giới.

Từ ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất thay thế Nghị định 73 (ngày 15/5/2018) và Nghị định 60 (ngày 19/5/2020).

Nghị định 57 đã bổ sung thêm 17 chất ma túy và 3 tiền chất, nâng tổng số chất cần kiểm soát ở Việt Nam là 557 chất ma túy và 60 tiền chất. Theo đó, bổ sung chất ADB - BUTINACA vào trong danh mục IIC, số thứ tự 92 của Nghị Định 7/2022/NĐ - CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.

VKSND huyện Nam Sách cho biết, tội phạm ma túy mới sử dụng thủ đoạn hòa tan chất ADB - BUTINACA thành dung dịch và phun tẩm vào cỏ khô cắt nhỏ, sợi thuốc lá điếu, thuốc lào hoặc pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử.

"Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe; không làm chủ bản thân, hành vi của mình từ đó dẫn đến những hành động không kiểm soát, mất nhân tính, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự", VKSND huyện Nam Sách cho biết.

Qua thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc trên, VKSND huyện Nam Sách cho rằng, cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên về tác hại của ma túy nói chung và các chất ma túy mới nêu trên.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tuyên truyền, cảnh báo sự tồn tại của các loại ma túy này trong đời sống xã hội để mọi người chủ động tránh xa các sản phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc.