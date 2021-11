Phú Thọ có 3 "vùng đỏ", Vĩnh Phúc bổ sung quy định cách ly y tế

Dân trí Phú Thọ có 3 xã, thị trấn ở Cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Vĩnh Phúc bổ sung quy định về cách ly y tế đối với người trở về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, huyện Mê Linh - Hà Nội,…

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, tính từ ngày 14/10 đến sáng 2/11, địa phương này đã phát hiện 735 ca mắc Covid-19. Trong đó, tại thành phố Việt Trì 414 ca (tại 21 xã, phường); huyện Lâm Thao 141 ca (tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh 97 ca (tại 10 xã, thị trấn); huyện Thanh Sơn 46 ca (tại 4 xã, thị trấn); thị xã Phú Thọ 18 ca (tại 3 xã); huyện Tam Nông 11 ca (tại 5 xã); huyện Thanh Thủy 4 ca (tại 3 xã, thị trấn); huyện Cẩm Khê 2 ca (tại 2 xã); huyện Hạ Hòa một ca và huyện Tân Sơn một ca.

Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,59 ca/100.000 dân/tuần; 68,83% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với người dân thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Cấp huyện: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Tân Sơn, Thanh Sơn và Hạ Hòa ở cấp độ 2; các huyện còn lại ở cấp độ 1.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 3 xã ở cấp độ 4 (vùng đỏ) là Chu Hóa - thành phố Việt Trì; thị trấn Thanh Sơn, xã Thục Luyện - huyện Thanh Sơn; 4 xã, phường ở cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân - thành phố Việt Trì; Sơn Hùng - huyện Thanh Sơn); 39 xã ở cấp độ 2 và 179 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn vừa ký văn bản khẩn đề nghị tất cả các trường hợp đến 6 địa điểm sau liên hệ ngay đến Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ, gồm: Quán Karaoke New RuBy; Quán Karaoke Khánh Linh (khu Thống Nhất, thị trấn Thanh Sơn); Quán Karaoke New Star (phố Tân Thịnh, thị trấn Thanh Sơn); Nhà hàng Biên Hòa (Bốn mùa) khu Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn; Quán cơm Sơn Hòa (phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn); Quán lẩu thịt trâu (ngã 3 Việt Tiến, xã Địch Quả).

Đủ điều kiện được cách ly y tế tại nhà

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa bổ sung thêm quy định đối với người vào địa phương này.

Theo đó, người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 3 thuộc địa phương có số mắc Covid-19 cao như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, huyện Mê Linh - Hà Nội,… được cách ly y tế tại nhà nếu đủ điều kiện theo quy định. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã kiểm tra thực tế trước khi công dân thực hiện cách ly tại nhà.

Nếu không đủ điều kiện thì báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện để quyết định cách ly y tế tập trung và theo dõi theo quy định.

Tỉnh Vĩnh Phúc siết chặt quy định đối với người trở về địa phương này.

Trước đó, Vĩnh Phúc đã yêu cầu trước khi đến/về tỉnh Vĩnh Phúc, người dân phải liên hệ, đăng ký với địa phương hoặc các cơ quan trực tiếp làm việc và khai báo trung thực trên https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác.

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc, nếu người dân có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, …), thì phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Test nhanh và có kết quả âm tính trước khi vào tỉnh.

Khi về đến nơi cư trú phải ngay lập tức khai báo với chính quyền địa phương, trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi lưu trú.

Ngoài ra, người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 1 hoặc 2 thuộc địa phương có số mắc Covid-19 cao như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, huyện Mê Linh - Hà Nội,… tại thời điểm vào tỉnh và trong vòng 7 ngày trước không đi đến/qua các địa phương thuộc cấp độ dịch 3, 4, được chứng minh bằng khai báo https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác: Phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (có sự giám sát chặt chẽ của Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ Liên gia tự quản, y tế địa phương) đủ 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh.

Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ vùng có cấp độ dịch 3 (không áp dụng với các địa phương như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ, huyện Mê Linh - Hà Nội,…) tại thời điểm vào tỉnh và trong vòng 7 ngày trước không đi đến/qua các địa phương thuộc cấp độ dịch 4 và vùng phong tỏa được chứng minh bằng khai báo https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng di động khác: Phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Thế Kha