Phó trưởng công an phường hy sinh được truy thăng cấp bậc hàm

Tối 13/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin Bộ Công an đã có quyết định về việc thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với Đại úy Trần Duy Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khống chế đối tượng tâm thần gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Trưởng công an phường Trần Duy Hùng được thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Quyết định số 275/QĐ-BCA-X01 ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Phương Trần Duy Hùng, kể từ ngày 13/1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội viếng Trung tá Trần Duy Hùng (Ảnh: Vi Thảo).

Công an TP Huế thông tin, thực hiện kế hoạch của Trưởng Công an TP Huế về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán, Đại úy Trần Duy Hùng được phân công phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Thủy Vân.

Thời gian gần đây, Đại úy Hùng cùng Tổ công tác nhận được tin báo về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú phường Thủy Vân, TP Huế) có biểu hiện bệnh lý loạn thần, có những hành vi manh động, liều lĩnh, thường xuyên chặn xe, gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân đi qua đường.

Chiều tối 12/1, trực ban Công an phường Thủy Vân tiếp nhận tin báo về việc phát hiện đối tượng Sang có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông.

Đại úy Hùng đã điều động tổ công tác gồm 1 cảnh sát khu phố và 3 bảo vệ dân phố thuộc Tổ dân phố Xuân Hòa đến hiện trường giải quyết.

Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu Sang quay về nhà nhưng đối tượng không chấp hành.

Sau mỗi lần được tổ công tác đưa về nhà, đối tượng lại tiếp tục quay trở lại khu vực lòng đường với thái độ hung hăng.

Do diễn biến tình hình phức tạp, Đại úy Trần Duy Hùng trực tiếp đến hiện trường. Khi thấy đối tượng chạy từ nhà ra đường, cầm theo một con dao, Đại úy Trần Duy Hùng và các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã dũng cảm áp sát, khống chế và tước hung khí của đối tượng. Trong quá trình khống chế, Đại úy Trần Duy Hùng đã bị Sang đâm nhiều nhát vào cổ, ngực.

Do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Cơ quan Cảnh sát điều Tra - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Sang về hành vi Giết người.

Vi Thảo