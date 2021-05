Phó Giám đốc Công an Hải Phòng nói về công tác đảm bảo an ninh ngày bầu cử

Dân trí Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã có phương án để không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, PV Dân trí có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày này.

- Thưa ông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đánh giá là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công an TP Hải Phòng đã được giao những nhiệm vụ nào?

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Thành ủy, HĐND, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã giao lực lượng Công an thành phố Hải Phòng các nhiệm vụ như: bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin trong toàn bộ quá trình cuộc bầu cử từ công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng chương trình, tiến độ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

- Với những nhiệm vụ đã được giao Công an TP Hải Phòng triển khai thực hiện cụ thể ra sao thưa ông?

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình an ninh trật tự. Trong đó tập trung vào các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, ổn định tình hình.

Đối với các điểm tổ chức bầu cử, nơi đặt hòm phiếu, danh sách các ứng cử viên và cử tri được niêm yết, Công an TP Hải Phòng đều có phương án bảo vệ, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

- Ngoài việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử thì công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Công an TP Hải Phòng xác định có tầm quan trọng như thế nào?

- Trước hết, Công an TP Hải Phòng xác định đây cũng là công tác rất quan trọng. Do đó đã phối hợp các các sở, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác này, nhất là công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

- Thưa ông, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch có những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Vậy phương thức thủ đoạn của các thế lực này như thế nào?

- Trong lúc Nhà nước và nhân dân đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, các phần tử xấu cũng lợi dụng thời điểm này để tập trung các hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, tán phát các thông tin sai trái, bôi nhọ, công kích cuộc bầu cử nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, phá hoại cuộc bầu cử. Những đối tượng này cũng thường sử dụng những luận điệu sai trái; Đưa ra những thông tin, suy diễn xuyên tạc để đánh giá rằng cuộc bầu cử thiếu dân chủ, từ đó kêu gọi người dân không tham gia bầu cử.

Để tán phát thông tin, các đối tượng này sử dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là không gian mạng, các mạng xã hội... để gài vào các quan điểm sai trái. Âm mưu của các đối tượng này là nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong dư luận, từ đó gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, phá hoại bầu cử, làm cho bầu cử không diễn ra theo kế hoạch, dự kiến.

- Công an TP Hải Phòng đã triển khai những gì để đập tan những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch?

- Để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố chỉ đạo các sở ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân dân, giúp nhân dân nắm rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuyên truyền giúp nhân dân hiểu được phương thức, thủ đoạn, các luận điệu, "chiêu trò", của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó giúp nhân dân nhận diện và cảnh giác với các thông tin xấu, độc, đặc biệt là trên không gian mạng; không tin, nghe theo các luận điệu sai trái.

Phạm Hải Sâm (thực hiện)