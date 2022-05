"Phố đèn đỏ" một thời ở Nghệ An sắp được giải tỏa

Theo ghi nhận của phóng viên, khu "phố đèn đỏ" này có 150 ki-ốt được dựng lên, treo biển làm nhà hàng, buôn bán đặc sản biển, cafe, dịch vụ giải khát... nhưng chỉ là vỏ bọc trá hình để phục vụ hoạt động mại dâm.

Khoảng từ năm 2010 đến 2020, khu vực này nhộn nhịp người qua lại bất kể ngày hay đêm và được mệnh danh là "phố đèn đỏ" ở vùng biển Nghệ An thời điểm đó.

Tháng 3/2020, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Công an xã Diễn Hải tổng truy quét dịch vụ mại dâm tại khu du lịch Hòn Câu. Thời điểm này, qua kiểm tra 11 nhà nghỉ, công an phát hiện nhiều cô gái hoạt động mại dâm.

Từ khi công an truy quét, các khu nhà, ki-ốt dừng hoạt động, bỏ hoang cho đến nay. Một số khu nhà vẫn còn sót lại đồ đạc cá nhân.

"Phố đèn đỏ" Hòn Câu hoang vắng, nay sắp được giải tỏa.

Chủ tịch UBND xã Diễn Hải, ông Phan Văn Thuyên cho biết, từ khi công an truy quét mại dâm và yêu cầu các chủ nhà ký cam kết, đến nay khu vực này đã sạch bóng tệ nạn này, nhiều quán hàng đã được các chủ nhà tháo dỡ.

"Hiện nay 150 hàng quán tại Hòn Câu đã chính thức đóng cửa, không hoạt động. Chúng tôi đang có kế hoạch giải tỏa, thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư vào đây làm khu du lịch quy mô, thu hút khách về địa phương", ông Phan Văn Thuyên cho biết.

Vị trí khu "phố đèn đỏ" Hòn Câu nằm sát biển, cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 15km, cách thành phố Vinh chừng 45km.

Một số hình ảnh "phố đèn đỏ" Hòn Câu một thời nhộn nhịp, nay đã bỏ hoang và đang chờ được đầu tư du lịch:

Một góc khu "phố đèn đỏ" Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu.

Bãi biển Hòn Câu hoang vắng lạ thường sau khi công an vào cuộc truy quét hoạt động mại dâm.

Được mệnh danh là khu "phố đèn đỏ" ở Nghệ An nên một thời Hòn Câu luôn đông khách thập phương về đây ăn chơi.

Khu vực bãi biển Hòn Câu, xã Diễn Hải từng có 150 ki-ốt, hàng quán.

Hiện nay còn một số hàng quán lác đác vài bóng người ở lại để giữ đồ đạc chờ ngày giải tỏa.