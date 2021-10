Phố cổ Hội An ngập rác sau lũ

Dân trí Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn nên mỗi khi lũ lớn, phố cổ Hội An (Quảng Nam) lại bị rác "bủa vây". Rác lộ hẳn ra khi nước lụt bắt đầu rút, không chỉ lục bình, củi khô mà còn rác sinh hoạt.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 9h sáng nay 18/10, nước chỉ còn ngập ở tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, vòng cung Chùa Cầu và một đoạn chợ Hội An.

Lũ đổ về nhanh, ngập nhiều tuyến đường trong và ngoài phố cổ vào đêm 17/10.

Trong sáng 18/10, nước vẫn còn ngập chợ cá Thanh Hà, người dân phải đưa hàng ra khỏi khu vực chợ để bày bán.

Ông Nguyễn Văn Song (người dân Hội An) cho biết: "Đêm qua (17/10), nước lên rất nhanh, do lũ từ thượng nguồn kết hợp triều cường. Nhiều tuyến đường tại trung tâm phố cổ Hội An ngập nước. Tại đường Bạch Đằng ven sông Hoài, mực nước ngập ngang ngực, người dân phải dùng ghe xuồng di chuyển. Đến 8h sáng nay, nước bắt đầu rút chậm. Đây là đợt lũ thứ 2 tràn vào phố cổ trong năm nay".

Sáng 18/10, nước vẫn còn ngập một số tuyến phố Hội An

Đến sáng nay 18/10, một số đoạn đường vẫn còn ngập khiến giao thông khó khăn, đến trưa thì nước đã rút dần, chỉ còn ngập ở khu vực phố cổ.

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn chảy ra biển Cửa Đại, nên mỗi khi lũ lớn, phố cổ Hội An luôn phải hứng một lượng lớn rác thải từ nhiều nơi, không chỉ rác lục bình, gỗ mục, còn cả rác sinh hoạt…

Nước vẫn còn ở những vùng trũng thấp ven sông Hoài.

Người dân dùng ghe để di chuyển qua những vùng nước ngập.

Một công nhân vệ sinh môi trường đô thị Hội An cho hay: "Mỗi khi lũ lớn, chúng tôi làm việc cật lực mới thu gom hết hàng tấn rác, lượng lớn bùn non sau nước rút. Mọi người làm luôn trưa, thay phiên nghỉ ngơi nhằm trả lại vẻ mỹ quan cho phố cổ một cách nhanh nhất".

Rác thải tràn ngập tại phố cổ Hội An sau nước lũ rút

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An thông tin, đến sáng nay 18/10, do mực nước nhiều nơi trũng thấp của Hội An vẫn cao nên phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố đã thông báo cho học sinh các trường tại xã Cẩm Kim, trường tiểu học Phù Đổng, khối tiểu học Trần Quốc Toản, khu 2 trường Bùi Chát nghỉ học trong hôm nay.

Lượng lớn lục bình, củi mục, rác sinh hoạt… gây tắc nghẽn tại cầu An Hội, phải dùng đến xe cẩu để trục vớt.

Địa phương đề nghị phụ huynh nhắc nhở các em học sinh hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, chú ý các đường dây điện dân sinh, không qua kênh, đập, cầu khi không có người lớn đi cùng. Không đến các ao, hồ, sông. Đặc biệt, đảm bảo các biện pháp phòng dịch dù trong tình hình mưa lũ.

Lực lượng công nhân vệ sinh chật vật với hàng tấn rác thải.

Tại chợ Hội An lượng rác xả ra cũng khá lớn, đặc biệt mỗi khi nước rút.

Mực nước từ 23h khuya 17/10 đo được tại Hội An là 1,74m, đến 7h ngày 18/10 là 1,59m trên báo động II 0,09m, dự báo trong 24h tới lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm.

Ngô Linh