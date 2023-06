Phi công phải đổi đầu hạ cánh vì khói đốt rơm rạ ở Vân Đồn

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện đã có quy định về xử phạt hành chính từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi "đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính".

Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số cảng hàng không sân bay trên cả nước vẫn xuất hiện các hoạt động đốt thực bì, rơm rạ,... gây ra khói mù khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh, hạ cánh.

"Đây là hành động nguy hiểm làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công đang chuẩn bị cất cánh, hạ cánh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không", Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tại địa phương này, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 12 vụ cháy xung quanh khu vực Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn.

Đáng chú ý trong đó có một vụ cháy khiến tổ bay phải đổi đầu hạ cánh do tàn tro bay làm ảnh hưởng tầm nhìn của tổ bay. Thời gian tới, chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch lúa, do đó nguy cơ tình trạng đốt thực bì, rơm rạ, các chất cháy khu vực xung quanh Cảng HKQT Vân Đồn có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Ảnh: Bùi Anh Tài).

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác PCKB và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn.

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc mà Cảng HKQT Vân Đồn cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác PKCB và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong thời gian tới.

Trong đó, đề nghị Cảng HKQT Vân Đồn cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các quy định về an ninh, an toàn hàng không cũng như đề nghị những người dân sinh sống xung quanh khu vực Cảng HKQT Vân Đồn không đốt thực bì, rơm rạ, các chất cháy,... gây khói mù khi có hoạt động bay.

Đồng thời, đề nghị Cảng HKQT Vân Đồn phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn hàng không.