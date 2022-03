Phát sốt với tủ vàng trong lều tạm bợ không người trông coi ở Quảng Ngãi

Nhiều ý kiến cho rằng đây là tiệm vàng độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Theo đó, một tủ vàng lọt thỏm trong túp lều tạm không người trông coi.

Sau khi những hình ảnh về tiệm vàng được đăng tải đã gây sốt trên mạng xã hội. Tiệm vàng này được xác định nằm tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tủ chứa đầy vàng trong túp lều tạm ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Quầy bán vàng nằm trong chiếc lều bên cạnh chợ An Vĩnh (huyện Lý Sơn). Chiếc lều được dựng khá tạm bợ, tủ vàng nằm sát đường, không có rào chắn hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào.

Bà T. - chủ tiệm vàng cho biết, bà đã kinh doanh vàng hơn 10 năm, trong đó tủ vàng được đưa đến bày bán đến chợ An Vĩnh hơn 2 năm qua.

Khoảng 6h sáng hàng ngày, bà T. sẽ mang vàng đến bày biện trong tủ để bán cho người dân có nhu cầu. Đến khoảng 11h, chợ tan, vàng cũng được mang về nhà cất giữ.

Tiệm vàng nằm sát đường, không hề có rào chắn hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào.

Theo bà T., tình hình an ninh trật tự trên đảo Lý Sơn rất tốt. Do đó, dù để tủ vàng ở nơi khá tạm bợ nhưng bà không lắp camera an ninh. Suốt nhiều năm kinh doanh, tiệm luôn hoạt động ổn định, không xảy ra trộm cắp.

"Bán ở đây một thời gian nữa, khi nào chợ huyện hoàn thành, tôi sẽ lên đó thuê ki-ốt để kinh doanh", bà T. cho biết.

Huyện đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý. Toàn đảo có khoảng 22.000 người dân. Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những miệng núi lửa kỳ vĩ, bãi biển đẹp, khung cảnh hoang sơ.