Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh, nằm cạnh xe máy

Sáng 21/8, Công an huyện Cần Đước phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi một đàn ông trung niên chết dưới dòng kênh đầy nước. Cách đó hơn 1m là chiếc xe máy bị hư hỏng.

Khoảng 7h cùng ngày, công nhân đi làm chạy xe trên đường 19/5 khu vực ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, nhìn thấy xe máy biển số 62M1- 825.38 nằm cạnh bờ kênh nhưng không thấy người điều khiển.

Người dân đang kéo chiếc xe máy nằm cạnh bờ kênh lên bờ (Ảnh: Huyền My).

Nghi ngờ có tai nạn xảy ra, một số thanh niên dừng lại xuống kênh mò tìm kiếm. Họ phát hiện thi thể một người đàn ông dưới nước.

Bước đầu khám nghiệm, Công an huyện Cần Đước nhận định có khả năng nạn nhân điều khiển xe lưu thông trên đường đã mất lái, lao xuống kênh và tử vong.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, phía cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc biển số xe để xác định danh tính người xấu số.