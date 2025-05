Phát hiện người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài tử vong trong khách sạn

Ngày 27/5, UBND thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông mang quốc tịch Nam Phi tử vong trong khách sạn.

Trước đó, lúc 10h29 ngày 24/5, ông P.K.K. (SN 1975, quốc tịch Nam Phi) đến thuê phòng tại khách sạn L.M.S. (thuộc phường An Phú, thị xã An Khê). Lễ tân đã sắp xếp cho ông K. ở một phòng tại tầng 3.

Khách sạn nơi phát hiện người đàn ông nước ngoài tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Chiều 26/5, anh L.C.Q. (SN 1984, chủ khách sạn) nghe lễ tân báo, 2 ngày qua, ông K. chưa ra khỏi phòng. Lễ tân lên gọi khách nhưng không thấy mở cửa.

Khi anh Q. lên kiểm tra, phát hiện có mùi hôi phát ra trong phòng của ông K. ở. Mở cửa vào, anh Q. thấy người này đã tử vong trong trạng thái không mặc đồ, nằm dưới chân giường nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.