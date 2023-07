Phát hiện gần 200 bình khí cười tại một căn hộ tập thể ở Hà Nội

Ngày 29/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa phối hợp Công an quận Thanh Xuân, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) triệt phá một tụ điểm san chiết khí N2O số lượng lớn.

Theo cơ quan công an, tối 28/7, tổ công tác kiểm tra đột xuất căn nhà tại khu tập thể X16 Bộ Công an (ở quận Thanh Xuân), phát hiện gần 200 bình khí N2O và nhiều thiết bị san chiết khí.

Các bình khí cười tại hiện trường (Ảnh: Tâm Nam).

Thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Anh (33 tuổi) đang thực hiện chiết khí N2O từ các bình 40kg sang bình 5-10kg để giao cho khách.

Làm việc với tổ công tác, Quốc Anh không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định.

Khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều đồng phục các hãng xe ôm công nghệ. Đây là thủ đoạn để ngụy trang của đối tượng khi đi giao các bình khí cười cho khách.

Quốc Anh khai, anh ta rao bán các bình khí cười từ 5-10kg giá 300.000-500.000 đồng trên mạng xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.