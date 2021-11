Phát hiện bom "khủng" khi cải tạo ruộng

Dân trí Trong lúc cải tạo ruộng, dồn thửa trên cánh đồng thôn Tân Thượng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người dân đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới đất.

Chiều ngày 11/11, ông Võ Minh Đàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa di dời một quả bom do người dân phát hiện đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành đào quả bom để di dời đến nơi an toàn (Ảnh: CTV).

Theo đó, vào khoảng 9h sáng 11/11, khi người dân đang huy động máy móc tiến hành cải tạo đồng ruộng thì phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất, thuộc xứ đồng thôn Tân Thượng.

Ghi nhận ban đầu, quả bom nằm hướng thẳng đứng, có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính khoảng 40 cm.

Quả bom có chiều dài khoảng 1,5 m, đường kính 40 cm (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã cho dừng việc cải tạo, tiến hành kiểm tra, khoanh vùng, phong tỏa, cắt cử các lực lượng bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã cử 10 cán bộ chiến sĩ, 10 dân quân tự vệ và 4 cán bộ chiến sĩ lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự đến bảo vệ hiện trường, tiến hành trục vớt và di chuyển đến nơi an toàn.

Sao La