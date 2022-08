Phạt cũng không nộp

Thời gian qua, các nhà thầu đào đường liên tục bị “tố”



Tình trạng này nghiêm trọng đến mức tháng 7/2010, Thanh tra sở Giao thông Vận tải phải "chỉ mặt, điểm tên" 400 nhà thầu nợ gần 7,8 tỷ đồng tiền phạt (tính đến tháng 5/2010). Từ đó, Sở gửi thông báo yêu cầu đóng phạt đến lãnh đạo từng đơn vị có hành vi “chây ì”, không chịu nộp phạt.



Thế nhưng, biện pháp này xem ra không đủ “đô” nên đến nay các nhà thầu chẳng những không chịu nộp phạt nợ cũ mà cả số tiền phạt mới cũng im luôn. Đến hết tháng 9/2010, vẫn còn gần 400 nhà thầu nợ tiền phạt với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.



Theo Thanh tra GTVT, các nhà thầu chây ì như trên là do cơ quan cấp phép đào đường chưa thi hành quyết liệt các quy định trong thủ tục cấp phép đào đường. Bởi theo quy định, nhà thầu chỉ được cấp phép đào đường mới khi đã thi hành xong tất cả các quyết định xử phạt hành chính do Thanh tra GTVT lập.



Nhưng vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ quan thẩm quyền vẫn cấp phép dù nhà thầu còn nợ tiền phạt. Việc này dẫn đến tình trạng nhà thầu xem thường các quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra, liên tục thi công ẩu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, cho dù Thanh tra GTVT phạt cũng không chịu nộp…



Trước tình hình này, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền phải siết chặt lại công tác cấp phép đào đường và gia hạn thời gian đào đường, đặc biệt là đối với các nhà thầu “chây ì”, không chịu nộp phạt.



Theo đó, từ nay Sở GTVT sẽ không tiếp nhận hồ sơ cấp phép đào đường hoặc gia hạn thời gian đào đường của bất cứ đơn vị nào có nhà thầu thi công còn nợ tiền phạt. Chỉ khi nào nhà thầu sai phạm hoặc chủ đầu tư có nhà thầu sai phạm đã nộp hết tiền phạt, có văn bản xác nhận của Thanh tra GTVT thì mới tiếp nhận các hồ sơ trên.



Ngoài ra, đầu tháng, Thanh tra GTVT sẽ gửi thông báo đến cơ quan chức năng danh sách các nhà thầu còn nợ tiền phạt. Căn cứ vào danh sách này, cơ quan thẩm quyền sẽ từ chối nhận hồ sơ xin cấp phép đào đường và gia hạn thời gian đào đường của các nhà thầu “chây ì”, không chịu nộp phạt.



Động thái này cho thấy Sở GTVT đang quyết liệt hơn trong công tác chấn chỉnh hoạt động đào đường trên địa bàn TP. Bởi thời gian qua, công tác này còn bị thả lỏng do áp lực của tiến độ thi công và gây ra nhiều hệ quả xấu như kẹt xe kéo dài, ngập nước vì thi công bít cống thoát nước, sụp hố vì tái lập mặt đường cẩu thả…



Hạ Nguyên