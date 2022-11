Phấn đấu đưa An Giang thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh trải qua thăng trầm lịch sử, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống. Tính chất phát, cần cù, chịu khó và lối sống nhân hậu, nghĩa tình tạo nét văn hóa đặc trưng của con người An Giang.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện; hệ thống y tế, giáo dục không ngừng được củng cố phát triển; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,84% (năm 2011) còn 1,93% (năm 2020); quốc phòng - an ninh được tăng cường, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2030 phấn đấu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Quyết định của Thủ tướng công nhận ngày 22/11 hàng năm là Ngày truyền thống tỉnh An Giang (Ảnh: Thu Thảo).

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh dịp kỷ niệm giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tìm về cội nguồn, tự hào và tiếp tục khẳng định, giữ gìn, phát huy những thành quả to lớn An Giang đạt được qua 190 năm xây dựng và phát triển.

Sự kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương An Giang sẽ là nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang chung tay, đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh An Giang đón nhận quyết định công nhận ngày 22/11 hàng năm trở thành "Ngày truyền thống tỉnh An Giang".