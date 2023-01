Phạm nhân nam và những đường may "mền mại" sau cánh cổng trại giam

Các phạm nhân lao động, học nghề may tại Trại giam Yên Hạ 100% là nam giới. Nhiều người trước đây chưa từng động đến máy may và nghĩ may vá là việc của phụ nữ, những người khéo tay chứ không phải cánh đàn ông. Nhưng, chỉ sau vài tháng họ đã thành thạo công việc.