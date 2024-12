Ông Phan Huy Ngọc làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Sáng 30/12, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh này.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Ngọc khẳng định, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc hứa sẽ kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trước đó, chiều 27/12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 29, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2024 và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hà Giang cũng đã bỏ phiếu, thống nhất giới thiệu ông Ngọc để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972, quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Ngọc từng là Trưởng Công an Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.