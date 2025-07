Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm tướng lĩnh công an, quân đội

Chiều 24/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025).

Đoàn công tác đã đến thăm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Huỳnh Huề tại phường An Khánh, TPHCM. Ông Huề là nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Thiếu tướng Huỳnh Huề trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc Thiếu tướng cùng gia đình nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị thăm, chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Huề (Ảnh: B.P.).

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng thông tin TPHCM vừa thực hiện sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành TPHCM mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sáp nhập giúp TPHCM có không gian phát triển rộng hơn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng nhiều hơn, nhiệm vụ của các phường mới cũng nặng nề hơn.

Thiếu tướng Huỳnh Huề cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc sức khoẻ. Ông bày tỏ và gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để vượt qua thử thách, vươn lên mạnh mẽ.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm gia đình Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đoàn công tác thăm, chúc mừng Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa (Ảnh: B.P.).

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lòng tri ân đến Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa và gia đình. Lãnh đạo thành phố khẳng định luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong bối cảnh TPHCM mới được mở rộng và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đại diện lãnh đạo TPHCM cam kết tiếp tục cố gắng, thực hiện tốt chủ trương tổ chức lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phát triển xứng tầm.

Trung tướng Nguyễn Cộng Hòa gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, chia sẻ chân tình của lãnh đạo TPHCM. Ông khẳng định bản thân và gia đình luôn sẵn sàng đóng góp, cống hiến trong khả năng có thể để cùng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.