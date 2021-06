Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Dân trí Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang khóa X, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 với 60/61 phiếu tán thành, đạt 98,36%. Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4/11/1964, quê quán xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt; Cao cấp lý luận chính trị. Các ông Lê Văn Phước và Trần Anh Thư tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã tín nhiệm bầu ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành và ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu sau khi được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, ông Lê Văn Nưng cho biết, sẽ cùng tập thể HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn... Minh Anh