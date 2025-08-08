Ông Nguyễn Kim Long được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ngày 8/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề với nội dung về công tác nhân sự của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đọc tờ trình, giới thiệu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh. Với 95/95 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Kim Long nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Kim Long khẳng định sẽ cùng thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay và những năm tiếp theo; tập trung và ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long (SN 1977, quê tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM), trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Cử nhân kinh tế - chính trị, Thạc sĩ Kinh tế. Ông từng giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - Dofico.