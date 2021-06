Dân trí Với tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Ánh Dương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Mai Sơn, Lê Ô Pích, Phan Thế Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Bà Lê Thị Thu Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Lâm Thị Hương Thành, ông Nghiêm Xuân Hưởng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngoài ra, ông Lê Ánh Dương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh và 3 ông Mai Sơn, Lê Ô Pích và Phan Thế Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cũng bầu 21 ủy viên UBND tỉnh, 26 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Ánh Dương tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Dương Văn Thái và bà Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng các ông Lê Ánh Dương, Mai Sơn, Lê Ô Pích, Phan Thế Tuấn tiếP tục được bầu làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch Covid-19, tập trung dồn tổng lực khơi thông ách tắc, phục hồi mạnh mẽ, phát triển mọi mặt, tự lực làm chủ tình hình, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giữ ổn định tình hình để tạo tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2021-2025, do Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã đề ra.

ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh Ủy Bắc Giang, phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh Ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Trước mắt, đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể cả khi chúng ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các biện pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh, quan tâm hỗ trợ để công nhân sớm trở lại làm việc.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác an toàn của các doanh nghiệp sau khôi phục sản xuất, hoàn thiện mô hình doanh nghiệp sản xuất an toàn, khu công nghiệp an toàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trước mắt cũng như lâu dài.

