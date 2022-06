Ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm 6 lãnh đạo sở, ngành trước khi bị bắt

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, các quyết định bổ nhiệm đồng loạt được ông Chu Ngọc Anh ký vào ngày 2/6; gồm các quyết định số: 1855, 1868, 1869, 1886, 1888, 1889, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, cơ quan trên địa bàn thành phố.

Ở thời điểm ngày 2/6, ông Chu Ngọc Anh đang giữ cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội .

Ngày 2/6, ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký 6 quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cụ thể, Quyết định 1855/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (38 tuổi), phụ trách Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Quyết định 1868/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng (51 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1869/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành (50 tuổi), Chánh Văn phòng Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1886/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi), Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Quyết định 1888/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Toàn (34 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

Quyết định 1889/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường (41 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Hình ảnh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Cù Ngọc Trang (Ảnh: Huy Kiên).

Bốn ngày sau đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh bị Bộ Chính trị đánh giá là đã "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…".

Đến chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".