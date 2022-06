Biệt thự "khủng" của ông Chu Ngọc Anh có bị kê biên tài sản?

Sau khi ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị cơ quan công an khởi tố và khám xét nhà riêng, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh căn biệt thự "khủng" của gia đình ông này nằm trong Khu đô thị Vinhomes Gardenia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự hiện nay vào khoảng 80-100 tỷ đồng. Đã có nhiều ý kiến thắc mắc liệu căn biệt thự này có bị kê biên để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản sau này?

Thắc mắc tương tự cũng được dư luận đặt ra khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - ở khu liền kề số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Căn biệt thự của gia đình ông Chu Ngọc Anh ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được giới buôn bán bất động sản định giá hiện tại khoảng 80-100 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo thông báo của Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ngày 7/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước"- thông báo của Bộ Công an cho hay.

Sáng 8/6, trao đổi với PV Dân trí dưới góc độ pháp luật, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho rằng các quy định về kê biên, phong tỏa tài sản của bị can ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã khá đầy đủ, rõ ràng.

Hơn nữa, Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

"Theo quy định của pháp luật, trong các vụ án gây thiệt hại cho nhà nước, xã hội rất lớn như Việt Á - số tiền các đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và "bôi trơn" khoảng 800 tỷ đồng, cơ quan điều tra sẽ có tính toán để xác định thiệt hại của những đối tượng tham gia, liên đới trách nhiệm bồi thường"- vị này cho hay.

Cụ thể, nếu đó là các khoản tiền liên quan đến việc nhận hối lộ, hoa hồng như lãnh đạo CDC một số tỉnh thành thì sẽ bị cơ quan điều tra thu hồi, yêu cầu bị can nộp lại.

Trường hợp liên quan đến vi phạm các quy định gây thất thoát tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn thì cơ quan điều tra sẽ rà soát các tài sản của bị can liên quan để kê biên, phong tỏa phục vụ cho việc thu hồi tài sản sau này được đảm bảo.

Cơ quan chức năng khám nhà ông Nguyễn Thanh Long ở khu liền kề số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: CTV).

"Trước đây có rất nhiều vụ án mà bản án của tòa tuyên mức bồi thường rất lớn nhưng tài sản đảm bảo thi hành án rất nhỏ, khiến cơ quan thi hành án dân sự gặp vô cùng nhiều khó khăn. Sau khi Ban Bí thư có Chỉ thị số 04-CT/TW việc kê biên, phong tỏa tài sản ngay từ giai đoạn điều tra được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng, quyết liệt hơn"- vị lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đánh giá.

Vì vậy, căn biệt thự của gia đình ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long và nhiều tài sản khác của các ông này hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra xác minh, tiến hành các thủ tục để kê biên, phong tỏa.

"Sau này, khi tòa án xét xử sẽ xác định rõ trách nhiệm của các ông ấy phải liên đới bồi thường thiệt hại cụ thể ra sao, phải nộp lại bao nhiêu tiền. Nếu căn biệt thự đó là tài sản đóng góp chung của vợ chồng thì khi thi hành án, người vợ sẽ được quyền ưu tiên mua lại 50% giá trị của nó sau khi tài sản được định giá. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ dựa vào bản án đã có hiệu lực pháp luật, số lượng tài sản bị kê biên, phong tỏa trong giai đoạn tố tụng để thi hành. Nếu số tài sản bị kê biên quá nhiều so với số tiền phải thu hồi theo bản án thì cơ quan thi hành án sẽ làm thủ tục gỡ bỏ lệnh kê biên, phong tỏa để trả lại tài sản cho người liên quan. Đó là quy tắc chung"- vị này phân tích.