Ông bố Hà Nội sửng sốt khi giấy khai sinh của con ghi mình... đã chết

Phản ánh đến báo Dân trí, anh P.T.C. (42 tuổi; hiện ở quận Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ mong muốn sớm được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vì sao ở bản sao giấy khai sinh của cháu P.Q. (9 tuổi, con ruột anh; ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) có thông tin thể hiện anh đã chết.

Anh C. mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vì sao ở bản sao giấy khai sinh của con anh lại ghi anh đã chết (Ảnh: Nguyễn Trường).

Anh C. cho biết, hồi tháng 12/2013, vợ cũ của anh là chị N.T.H. (ở huyện Đông Anh) hạ sinh cháu P.Q. tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh.

Tháng 1/2021, anh C. và chị H. ly hôn, cháu Q. sống với mẹ là chị H.

Mới đây, khi anh C. đang làm việc thì cháu Q. gọi video call cho anh rồi bật khóc nức nở vì tưởng anh đã chết. Anh gặng hỏi lý do thì cháu Q. liền đưa ra bản sao giấy khai sinh của cháu; trong đó phần thông tin về người cha thể hiện anh C. "đã chết".

Chết lặng một hồi, anh C. vội vã đến đón con gái rồi cầm bản sao giấy khai sinh đến UBND xã Đại Mạch để làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, theo lời kể của anh C., khi anh thắc mắc về việc tại sao anh còn sống mà bản sao giấy khai sinh của con anh lại thể hiện anh đã chết thì chỉ được cán bộ tư pháp xã lý giải "chắc là do người nào đã khai nhầm".

"Cán bộ xã nói điều này sẽ không ảnh hưởng gì vì tôi vẫn còn bản chính giấy khai sinh; sau này có việc cần dùng đến thì cứ cầm bản chính đi chứng thực là được. Tiếp đó, cán bộ xã còn bảo tôi cứ gạch chữ "Đã chết" đi là được" - anh C. chia sẻ thêm.

Trước sự giải thích qua loa từ cán bộ tư pháp xã Đại Mạch, anh C. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vì sao lại có thông tin thể hiện anh đã chết ở bản sao giấy khai sinh của con gái anh.

"Nếu vô tình có sự nhầm lẫn thì tôi sẵn sàng bỏ qua vụ việc này. Tuy nhiên, nếu do ai đó cố tình làm vậy thì cơ quan chức năng cần vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc. Hiện tôi chưa gặp rắc rối gì nhưng biết đâu sau này, việc bị coi là đã chết ở bản sao giấy khai sinh của cháu Q. sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tôi" - anh C. cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vương Ngọc Chi - Chủ tịch UBND xã Đại Mạch, cho biết đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc cùng xác minh.

"Địa phương đang mời các bên có liên quan đến làm việc. Có khả năng do ai đó đã cắt ghép chữ rồi dán vào như vậy" - ông Chi nói thêm.